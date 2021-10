Zeugen einer Schlägerei am frühen Samstagmorgen nahe des Neustadter Cineplex sucht die Polizei. Ihrem Bericht zufolge hatte es gegen 0.20 Uhr zunächst einen Wortstreit zwischen einer vierköpfigen Gruppe und zwei anderen Personen gegeben. Diese beiden anderen seien dann von dem Quartett zusammengeschlagen worden. Einer der Geschädigten musste im Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Die Tatverdächtigen flüchteten zunächst mit einem Auto, das dann in Landau geortet wurde. In der Folge wurde ein Tatverdächtiger ermittelt. Die Polizei Neustadt bittet weitere Zeugen, die Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, sich unter Telefon 06321 854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.