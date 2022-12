Mehrere Anrufe gingen am Freitag, 23 Dezember, gegen 20 Uhr bei der Polizei ein. Zeugen meldeten eine Schlägerei am Bahnhof, wie die Polizei an Heiligabend berichtet. Wie sich herausstellte, hatten sich zwei Jugendliche geprügelt. Als die Streife eintraf, war die Schlägerei zwar beendet, jedoch eskalierte die Situation bei der Anzeigenaufnahme. Ein 17-jähriger Frankenthaler sei stark betrunken und aggressiv gewesen. Er habe die Beamten beleidigt, bedroht und den Hitlergruß gezeigt. Dieser musste auf Grund seines Verhaltens und Nichtbefolgen der polizeilichen Anweisungen, schließlich in Gewahrsam genommen werden. Der Festnahme versuchte sich der 17-jährige, unter anderem durch Fußtritte gegen eine Polizeibeamtin, letztlich erfolglos zu widersetzen. Der Jugendliche muss sich nun wegen Körperverletzung, Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten. Die eingesetzten Polizeibeamt wurden nicht verletzt.