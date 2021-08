Ein 27-Jähriger hat in der Nacht zum Samstag nicht nur einen Mann verletzt, sondern sich auch mit der Polizei angelegt. Wie die Beamten berichteten, hatten Zeugen gegen 2 Uhr eine Schlägerei in der Unteren Straße gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte zwei Personen fest. Ein 28-Jähriger lag mit einer Kopfplatzwunde am Boden. Sein Kontrahent sei nur leicht verletzt gewesen, habe sich aber äußerst aggressiv und verhalten und konnte nur schwer von dem am Boden liegenden getrennt werden.

Während der 28-Jährige in ein Krankenhaus gebracht wurde, musste der 27-jährige Kontrahent fixiert und festgenommen werden. Sowohl während des Transports als auch im Gewahrsam habe der junge Mann die Beamten beleidigt und bedroht. Laut Polizei schlug und trat gegen die Zellentür. Gegen ihn wird nun nicht nur wegen Körperverletzung ermittelt, sondern auch wegen Beleidigung und Sachbeschädigung.