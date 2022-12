Schipppflicht gilt auch auf Straße

Huch, es ist plötzlich Winter. „Und bei uns kam gar kein Räumfahrzeug vorbei“, regt sich so mancher am Gartenzaun oder in den sozialen Medien auf. Dabei sind in vielen Fällen die Anwohner selbst in der Pflicht – nicht nur auf den Gehwegen, sondern auch auf den Straßen.

Qualitätsglühwein statt Kopfwehfusel

Vorweihnachtszeit ist Glühweinzeit. Tausende Pfälzer genießen das Heißgetränk auf den Weihnachtsmärkten. Der gute Stoff hat oft nur einen kurzen Weg von der Produktion bis in die Tassen. Wir haben mit drei Südpfälzer Winzern gesprochen, die im Winter Glühwein herstellen.

Vorwürfe „stimmen nicht“

Die Containersiedlung im Herxheimer Bruch beherbergt derzeit 41 Menschen. Im Sommer waren die ersten Kriegsflüchtlinge eingezogen. Nun will eine Leserin wissen, wie die Situation vor Ort ist. Denn ihr wurde bisher nichts Gutes berichtet.

Weniger Stände, ähnliches Angebot

Wer über den Landauer Nikolausmarkt läuft, dem fällt vermutlich auf, dass der ein oder andere altbekannte Stand nicht dabei ist. Die Marktmeisterin erklärt, weshalb das so ist und warum das auch Vorteile für die Gäste hat.

Nach Ausstellung über 400 Tiere getötet

Es ist der Albtraum jedes Geflügelzüchters: Einzelne Vögel infizieren sich mit der Vogelgrippe, daraufhin muss der Bestand gekeult werden. Was hinter dem aktuellen Ausbruch steckt und welcher Verein besonders mitfühlt.

Bellheimer Lord wirft hin

Erst im Oktober war Jürgen Petrick zum 21. Bellheimer Lord

gekürt worden. Jetzt sickerte durch: Petrick gibt das Silbernagel-Szepter schon wieder ab.