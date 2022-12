Verkehrsverbund VRN: Fahrgäste müssen erst mal tiefer in die Tasche greifen

Die Fahrkarten im öffentlichen Nahverkehr werden ab 1. Januar deutlich teurer. Die Preise für Fahrten mit Bussen und Bahnen im Verkehrsverbund Rhein-Neckar steigen um durchschnittlich 8,83 Prozent. Beim 49-Euro-Ticket, das ab 1. April kommen soll, sehen die Verkehrsbetriebe noch viel Klärungsbedarf. Hier geht’s zum Artikel.

Wörth: Alle Züge stehen still

Wegen der Arbeiten am neuen elektronischen Stellwerk im Bahnhof Wörth ruht der Zugverkehr im Kreis Germersheim. Als Ersatz werden Busse eingesetzt. Die Fahrzeiten verlängern sich naturgemäß. Und nicht alle Busfahrer kennen sich aus. Hier geht’s zum Artikel.

Was bei der Urteilsverkündung im Polizistenmord-Prozess los war

Am Mittwochnachmittag endete die wohl aktuell bedeutendste Gerichtsverhandlung in der Pfalz. Während die deutsche Öffentlichkeit zum Ende des Polizistenmord-Prozesses nach Kaiserslautern blickte, verschwand Andreas S. sang- und klanglos hinter den Türen des Gerichtssaals. Eine Reportage von Pfalzreporter Maximilian Hempel. Hier geht’s zum Artikel.

Nicht nur der Rhein-Pfalz-Kreis: Andere Opfer der Hackergruppe Vice Society berichten

Auch die Medizinische Universität Innsbruck und die Stadt Witten im Ruhrgebiet wurden wie die Kreisverwaltung von der Hackergruppe Vice Society attackiert. Sie berichten, wie aufwendig, teuer und gefährlich die Auswirkungen waren. Hier geht’s zum Artikel.

Junger Amazon-Standort muss sich in seinem ersten Weihnachtsgeschäft beweisen

380.000 Pakete verlassen derzeit täglich das Amazon Logistikzentrum Kaiserslautern. Werkleiter Rogier Thijs verrät, welches Produkt die Haustechnik ins Schwitzen bringt – und wieso er lieber beim Versandriesen arbeitet, als Schüler zu unterrichten. Hier geht’s zum Artikel.

Landauer Schimpansen: Wie geht es weiter mit Gerti, Cindy und Bägges?

Die Haltung von Schimpansen im Landauer Zoo sei Tierquälerei. Diesen Vorwurf hat eine Tierrechtsorganisation erhoben. Die Staatsanwaltschaft Landau geht dem Vorwurf seit Monaten nach. Neben der juristischen bahnt sich nun eine weitere Entscheidung an. Hier geht’s zum Artikel.

Kommentar zur Einbürgerung: „Verramscht“ wird nichts

Denn der Nachholbedarf in der Migrationspolitik ist enorm, es mangelt an qualifizierten Zuwanderern, und es bedarf einer Lösung für gut integrierte Ausländer. In der Debatte über die Ampel-Pläne zur Einbürgerung steht die Union auf der Bremse. CDU und CSU verkennen die Zeichen der Zeit, kommentiert unser Berlin-Korrespondent Winfried Folz. Hier geht’s zum Artikel.

Fragen und Antworten: So wirken die Soforthilfen für Gas- und Fernwärme-Kunden

Der Bund will Energie-Kosten dämpfen. Nach der Energiepreispauschale für alle Arbeitnehmer kommt jetzt eine Soforthilfe für Gas- und Fernwärmekunden. Hier geht’s zum Artikel.

Beinamputierte Jacqueline Fritz erklimmt Dolomiten-Gipfel

Jacqueline Fritz ist eine Powerfrau. Sie hat die Alpen überquert, besteigt Viertausender und klettert im Deutschen Paraclimbing-Nationalkader. Und das mit einem Bein. Ihr jüngstes Berg-Abenteuer hat die Birkenhördterin in die Dolomiten geführt. Was plant die 37-Jährige als nächstes? Hier geht’s zum Artikel.

Welche Wirkung das einzige Gipfelkreuz der Westpfalz entfaltet

Einen nächtlichen Blickfang gibt es seit dem Wochenende hoch oben über Ortschaft Bann: In der Dunkelheit erstrahlt auf dem Hausberg das Gipfelkreuz, das die Heimat- und Enzianfreunde vor einem guten halben Jahr aufgestellt und jetzt mit LED-Lichtern illuminiert haben. Doch findet das in der Region einmalige Kreuz auch außerhalb des Advents die erhoffte Aufmerksamkeit? Hier geht’s zum Artikel.

Zusatzkonzert von Andreas Gabalier in Mannheim

Die Termine seiner Konzerte stehen kaum fest, da geht auch schon der Run auf die Karten los. So sind denn auch für nächstes Jahr schon die meisten Shows nahezu ausverkauft. Nächsten Herbst kommt Andreas Gabalier auch nach Mannheim. Hier geht’s zum Artikel.