Drei griechische Landschildschildköten wurden am Freitag aus einem Garten in Hütschenhausen (Kreis Kaiserslautern) gestohlen. Laut Polizei wurden die Tiere am Freitagabend zwischen 17 und 21 Uhr aus einem Garten in der Schubertstraße entwendet. Der Wert der Tiere liege im dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Landstuhl unter 06371 805-0 oder per Mail an pilandstuhl@polizei.rlp.de entgegen.