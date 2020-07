Am Mittwochnachmittag hat eine Zeugin in Eberbach eine kleine Schildkröte auf großer Reise entdeckt. Wie die Polizei mitteilt, sei das Tier in gewohnter Schildkröten-Geschwindigkeit gegen 15 Uhr in der Alten Dielbacher Straße unterwegs gewesen. Auf dem Panzer der Schildkröte sei mit roter Schrift eine Telefonnummer notiert – jedoch konnten die Beamten diese nicht mehr entziffern. Die Zeugin habe das herrenlose Tier zunächst in Ihre Obhut genommen und werde die Schildkröte ins Tierheim bringen, sollte sich kein Verlierer melden. Wer die beschriebene Schildkröte vermisst oder Hinweise geben kann, soll sich beim Polizeirevier Eberbach unter der Telefonnummer 06271/9210-0 melden.