Ein angeblicher Mitarbeiter der „SK Lotterie“ hat am Dienstag gegen 11.50 Uhr bei einer Schifferstadterin angerufen. Laut Polizei gab er vor, die Dame hätte ein Jahresabo bei der Lotterie abgeschlossen und könne dieses nun gegen eine Gebühr von 190 Euro beenden. Doch sein vermeintliches Opfer durchschaute den Betrugsversuch sofort und so fragte sie ihn, was „ihm eigentlich einfalle, sie anzurufen“. Daraufhin beendete der Anrufer sofort das Gespräch. Ein Schaden ist nicht entstanden.