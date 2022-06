Wegen eines Schienenwechsels durch die DB Netz AG fallen in den Nächten von Sonntag/Montag, 3./4. Juli und Montag/Dienstag, 4./5. Juli, jeweils von 22.15 Uhr bis 1.30 Uhr, mehrere S-Bahnen aus. S-Bahnen zwischen Germersheim und Bruchsal werden in der Nacht von Montag auf Dienstag durch Busse ersetzt. Diese Busse halten nicht in Germersheim Mitte und Bruchsal Sportzentrum. Zu beachten sind die vom S-Bahnverkehr abweichenden Fahrzeiten der Busse. In der Nacht Sonntag auf Montag fahren einzelne S-Bahnen von Speyer bis Germersheim später. Die Bahn weist darauf hin, dass die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen und die Mitnahme von Fahrrädern in Bussen aus Platzgründen nicht möglich ist. Geänderten Fahrpläne gibt es unter https://bauinfos.deutschebahn.com.