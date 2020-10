Die Opernsparte des Mannheimer Nationaltheaters ist derzeit so produktiv wie selten zuvor: Die Premiere von Puccinis „Madame Butterfly“ am Sonntagabend war bereits die dritte Neuinszenierung in dieser Spielzeit. Bis Weihnachten werden noch drei weitere folgen. Zum Vergleich: Die erste Opern-Neuproduktion am Pfalztheater in Kaiserslautern gibt es erst Ende des Monats. Natürlich war auch diese Premiere eine Corona-Produktion. Nur 230 Zuschauer statt 1200, nur 16 Musiker statt 90, keine Bewirtung und nur 95 Minuten Spielzeit. Aber: Der Abend ist großartig – und schießt mitten ins Herz.

Eine ausführliche Besprechung lesen Sie hier: