Bei einer Schießerei in Hamburg sind am Donnerstagabend mehrere Menschen getötet und einige Personen verletzt worden. Laut "Bild" sind sieben Menschen gestorben. Am Abend bestätigte die Polizei, dass sich die Tat bei einer Veranstaltung der "Zeugen Jehovas" ereignete. Ein oder mehrere Täter hätten gegen 21 Uhr in der Kirche auf Menschen geschossen, so die Behörde. Im betroffenen Viertel Deelböge im Hamburger Stadtteil Groß Borstel befindet sich ein Königreichsaal der Glaubensgemeinschaft. Die Polizei forderte Anwohner im betroffenen Viertel zum Zuhausebleiben auf.

Wir berichten weiter.

Warnung der Hamburger Innenbehörde beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe