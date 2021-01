Hat es bei euch heute Morgen auch geschneit? So wie hier zu sehen auf dem Bild aus Kaiserslautern? Weite Teile der Pfalz hat der Winter in eine weiße Glitzerwelt verwandelt – und wir sind gespannt auf eure besten Schnappschüsse.

Wart ihr vielleicht schon mit dem Hund draußen, habt erste Fußabdrücke in den unberührten Schnee gesetzt, oder mit euren Kindern einen Schneemann gebaut? Schickt uns eure schönsten Bilder an onlineredaktion@rheinpfalz.de und teilt sie mit unseren Lesern in der ganzen Pfalz!