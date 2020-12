[Aktualisiert: 11.45 Uhr]: Beim Scheunenbrand in Unterjeckenbach (Kreis Kusel) sind zwei benachbarte Wohngebäude vollkommen ausgebrannt. Zwei zuvor in den Gebäuden anwesende Männer blieben unverletzt. Aus bislang ungeklärten Gründen brach das Feuer im Unterdorf in der Scheune und einen angrenzenden Wintergarten gegen 3.20 Uhr aus. Schnell griff es auf drei andere Gebäude über, von denen zwei schwer beschädigt wurden. Die Polizei schätzt einen Schaden von mehreren Hunderttausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache werden vom Fachkommissariat der Kriminaldirektion Kaiserslautern übernommen. Weit über hundert Feuerwehrkräfte waren im Einsatz.