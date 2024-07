Mitten in der knapp 3000 Einwohner großen Ortsgemeinde Hatzenbühl in der Südpfalz brach am späten Mittwochnachmittag ein Feuer aus. Nach Aussage von Nachbarn des Unglücksortes brannten zwei landwirtschaftliche Scheunen. Im Laufe des Brandes, der um 17.38 Uhr gemeldet wurde, wurden über 200 Feuerwehrleute aus dem südlichen Landkreis, Angehörige des Katastrophenschutzzuges des Landkreises Germersheim Abteilung Brandschutz und Angehörige des DRK zum Unglücksort gerufen.

Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen des Feuers in dem dicht bebauten Altortssteil verhindern, auch Menschen wurden bei dem Brand laut Aussage der Feuerwehr bei einer kurzen Lagebesprechung gegen 20 Uhr nicht verletzt. Zu der Zeit war das Feuer jedoch noch nicht vollständig gelöscht, aus den Scheunen stieg immer noch rauch nach oben. Die eingesetzte Drohne, mit der der Brandherd von oben überwacht wurde, zeigte an einigen Stellen noch Temperaturen über 150° Grad Celsius an, so dass die Einheiten weiter mit Wasser den Brand bekämpfen mussten.

Wo das Feuer ausbrach und was die Ursache dafür war konnte am Mittwoch noch nicht gesagt werden. Die Scheunen wurden wohl als Unterstand für Fahrzeuge und als Lagerfläche für Werkzeug und Holz genutzt, berichteten die unmittelbaren Nachbarn. Sie halfen zu Beginn sogar beim Löschen mit, zogen sich aber schnell aus der Gefahrenzone zurück. Andere Nachbarn berichteten, dass sie nach Ausbruch des Feuers sogar einen Knall, einer Explosion ähnlich, gehört hätten.

Eine der vom Feuer direkt Betroffenen erzählte, noch sichtlich unter Schock, dass sie selbst gar nicht bemerkt hätte, dass es bei ihnen in der Scheune brennen würde. Sie wurden von aufmerksamen Nachbarn aus dem Haus geklingelt. Vor Ort machte sich auch der erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler ein Bild von der Lage. Einwohner des Ortes wurden nach Ausbruch des sich schnell ausdehnenden Feuers über die Warn-App Katwarn informiert.