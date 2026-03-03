Auf dem Haßlocher Bruchhof hat in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Scheune gebrannt. Wie die Feuerwehr berichtet, wurde der Alarm um 23.27 Uhr am Sonntagabend ausgelöst. Beim Eintreffen der Wehrleute habe auf dem drei Kilometer südlich der Rennbahn gelegenen Gehöft eine Scheune mit zwei Traktoren darin in Brand gestanden.

Den Feuerwehrleuten gelang es nach eigenen Angaben, den Brand einzudämmen und zu verhindern, dass die Flammen auf eine nahe Scheune oder die Vegetation übergriffen. Das Löschwasser sei über eine mehrere hundert Meter lange Schlauchleitung herangebracht worden. Auf einer Koppel seien mehrere Pferde in Sicherheit gebracht worden.

Es seien keine Menschen oder Tiere zu Schaden gekommen. Zu einer möglichen Brandursache machte die Feuerwehr keine Angaben.