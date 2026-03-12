In der Nacht zum Dienstag ist eine Scheune in Speyer vollständig ausgebrannt. Das Gebäude, in dem Stroh gelagert war, stand bereits in Vollbrand, als die Feuerwehr eintraf. Die Einsatzkräfte konzentrierten darauf, die umliegenden Bereiche zu schützen, da Funkenflug sowohl die angrenzende Vegetation als auch einen benachbarten Gärtnereibetrieb gefährdete. Durch das schnelle Eingreifen seien Schäden in der Umgebung verhindert worden. Zur Unterstützung der Löscharbeiten setzte das Technische Hilfswerk einen Radlader ein. Am Morgen waren die Löscharbeiten noch im Gange, während Rauch über ein offenes Feld in Richtung Rhein zog. Die Bevölkerung wurde vorsorglich über Warnapps informiert, eine konkrete Gefahr bestand jedoch laut Angaben der Feuerwehr nicht. Verletzt wurde niemand. Der Brand- und Katastrophenschutz war mit 14 Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort.