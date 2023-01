In Hanhofen (Rhein-Pfalz-Kreis) ist am Dienstagmorgen um kurz nach 6 Uhr eine an ein Wohnhaus angrenzende Scheune in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, gibt es derzeit keine Hinweise auf Verletzte. Auch die Brandursache sei noch unklar. Die Löscharbeiten laufen noch. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das Haus.