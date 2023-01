Es war fast zu schön um wahr zu sein: Prinz Harry soll in schweren Lebensphasen die Musik von DJ Ötzi gehört haben. Das vermeldeten österreichische Medien Anfang der Woche. Das Problem: Sie hätten die Quelle dieser Aussage etwas genauer unter die Lupe. Denn die Information kam von einem Instagram-Post des Profils „Galerie Arschgeweih“. Darin hieß es: „Mein Bruder war so grausam zu uns, wir fühlten uns hoffnungslos. Aber der Burger Dance gab uns die Kraft, weiterzumachen und nicht aufzugeben. Gerade die emotionale Choreographie motivierte uns einmal mehr aufzusehen und dem britischen Königshaus die Stirn zu bieten.“ Dazu gab es einen Bildzusammenschnitt von Prinz Harrys Biografie und DJ Ötzi mit seinem „Burger Dance“.

An dieser Stelle finden Sie ergänzende Inhalte von Instagram Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Fast 12.000 Nutzer gefiel der Beitrag der Seite, die immerhin über 534.000 Abonnenten hat. Unter den Kommentaren amüsierten sich nicht nur viele Nutzer, sondern auch DJ Ötzi selbst. Und die (Schaden-)Freude hielt sogar noch weiter an.

Wie die Seite am Mittwoch in ihrer Story verkündete, hatten mehrere hochrangige Medien aus Österreich, darunter auch Zib 2, die Information als echte Nachricht verkündet. In einem weiteren Beitrag der Satire-Seite schreiben die drei Verwalter der Seite: „Aus der Kategorie Dinge, von denen wir nie dachten, dass wir sie mal klarstellen müssen: Diese Info war frei erfunden.“

Wem der „Burger Song“ von DJ Ötzi und der dazugehörige Tanz nichts sagt, kann sich gerne davon überzeugen, wieviel Aufmunterungspotenzial er hat:.