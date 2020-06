Der am Donnerstagmorgen gestartete Teilabriss der einsturzgefährdeten Hochstraße Süd (B 37) in Ludwigshafen ist auch ein Schauspiel für Nachteulen. Seit Fronleichnam verfolgen Dutzende Zaungäste die zügig voranschreitenden Baggerarbeiten an der imposanten Baustelle. In der Nacht auf Samstag haben es sich einige Kiebitze sogar mit Musik, Drinks, Hockern und Klappstühlen vor Ort gemütlich gemacht.

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (57, SPD) zufolge läuft der Abbruch des ersten Teilstücks der maroden 580-Meter-Trasse bisher völlig reibungslos. Die Brückenbauwerke zwischen der seit 22. November gesperrten Durchfahrt Mundenheimer Straße und dem zentralen Berliner Platz seien weitgehend abgetragen.

Seit Freitagmorgen wird rum um die Uhr gearbeitet

Seit Freitagmorgen wird rund um die Uhr gearbeitet, bis Sonntagnachmittag soll dieser Brückenabschnitt gefallen sein. Die seit Mittwoch für den Verkehr gesperrte Auffahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke nach Mannheim werde am frühen Montagmorgen wieder aufgehoben.

Nach den Aufräumarbeiten werde der Abriss in Westrichtung fortgesetzt. Bis Oktober soll der komplette Rückbau abgeschlossen sein, ein Ersatzbau bis 2025/26 stehen. Die Gesamtkosten liegen im dreistelligen Millionenbereich. „Alles läuft wie geplant“, so Steinruck.