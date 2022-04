In Herxheim gibt es seit kurzem im Park Am Haus der Begegnung eine sogenannte Inklusionsschaukel. Damit ist sie die erst zweite ihrer Art in Rheinland-Pfalz. Die erste steht ebenfalls in der Pfalz, in Pirmasens. Die Schaukel ist ein kombiniertes Spiel- und Fitnessgerät, das es Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen ermöglicht, selbstständig zu schaukeln. Doch nicht nur Rollstuhlfahrer können sich auf der Schaukel schwerelos fühlen. Auch Eltern mit Kinderwägen, Senioren mit Rollator aber auch einfach Kinder und Erwachsene können das Gerät nutzen. „Es ist eine Inklusionsschaukel, das beudetet, dass alle Menschen barrierefrei schaukeln können“, erklärt Ortsbürgermeisterin Hedi Braun (parteilos). Sie ist besonders stolz auf das Gerät, das Treffpunkt für ein gemeinsame Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderungen werden soll. Seit der Einweihung Anfang April wird die Schaukel schon rege benutzt . „Obwohl viele noch fragen, wie das eigentlich geht“, sagt Braun. Aufschluss geben soll eine Anleitung direkt neben der Schaukel, die über einen QR-Code sogar aufs Handy gezogen werden kann.