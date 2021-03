Vergeblich hat am Freitag der Bundesverband Textil versucht, die Sonntagsöffnung des Fashion-Outlets in Zweibrücken zu verhindern.

Verbandspräsident Steffen Jost nannte gegenüber der RHEINPFALZ die Haltung der Landesregierung einen Skandal und wandte sich schriftlich an das Wirtschaftsministerium. Mainz und die Stadt Zweibrücken berufen sich auf die niedrigen Inzidenzwerte in der Stadt. Dadurch sei es dem Einzelhandel erlaubt, zu öffnen. Generelle Kritik an der Sonderregel fürs Outlet, das – im Gegensatz zu rheinland-pfälzischen Städten und Gemeinden – an bis zu zwölf Sonntagen im Jahr öffnen darf, kommt seit Jahren vom Handelsverband Rheinland-Pfalz sowie der Industrie und Handelskammer. Beide sehen die rechtliche Voraussetzung für die Genehmigung nach der Schließung des Flughafens Zweibrücken im Jahr 2014 als nicht mehr gegeben.

Kommentar: Eine Farce