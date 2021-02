In einer misslichen Lage befand sich ein Schaf am Dienstagabend zwischen Erdesbach und Ulmet. Ein Spaziergänger wurde auf das Tier aufmerksam, das sich mit seinem Kopf in einem Zaun am Glanufer verfangen hatte. Wie die Polizei mitteilte, war das Schaf nicht in der Lage, sich selbst zu befreien. Da die informierten Beamten den Tierhalter nicht erreichen konnten, wurde die Feuerwehr um Hilfe gebeten – sie konnte das Tier schließlich befreien.