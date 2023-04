Den Diebstahl von insgesamt zehn Schafen und ein Schaf, dem von einem unbekannten Täter die Ohren abgeschnitten wurden, meldete die Polizei am frühen Samstagmorgen. Der Diebstahl oder die Diebstähle der Tiere aus verschiedenen Schafsgehegen im südpfälzischen Barbelroth sollen sich zwischen September 2022 und dem 5. April 2023 ereignet haben, hieß es. Auch die Verstümmelung des einzelnen Schafs soll in diesem Zeitraum stattgefunden haben. Dass die Taten so spät gemeldet wurden, könne unter Umständen daran liegen, dass erst deren Häufung zu der Anzeige geführt habe, sagte ein Polizeisprecher am Samstag gegenüber der RHEINPFALZ am SONNTAG. Ermittelt wird nun wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Mögliche Zeugen können sich an die Polizei Bad Bergzabern wenden, Telefon06343/9334-0, E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de.