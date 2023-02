Liveblog zur Weltkriegsbombe: Entschärfung verschiebt sich auf 18 Uhr

Bei Baggerarbeiten in der Kennelstraße bei der Apostelkirche wurde am Freitag nachmittag eine Weltkriegsbombe gefunden. Der Kampfmittelräumdienst hat die 250-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg vor Ort begutachtet. Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog

Amokalarm: Fast drei Stunden Ungewissheit

Großer Polizeieinsatz in der Germersheimer Stadtmitte: Amokalarm in der Berufsbildenden Schule. Es gab keine Geiselnahme und es wurden auch keine Schüler verletzt. Dennoch sichert die Polizei Spuren. Zum Artikel

Schlagersänger Tony Marshall ist tot

Der 85-Jährige starb am Donnerstagabend im Kreis seiner Familie, wie eine Sprecherin am Freitag mitteilte. Berühmt geworden war er 1971 mit dem Lied „Schöne Maid“. Die letzten Jahre hatte sich der Risiko-Dialyse-Patient aus der Öffentlichkeit mehr oder weniger zurückgezogen. Zum Artikel

Landgericht spricht Phishing-Opfer Schadenersatz zu

Ein Kunde der VR-Bank Südwestpfalz ist Opfer einer Phishing-Mail geworden, Betrüger überwiesen 19.800 Euro von seinem Konto. Weil er ein Überweisungslimit von 3000 Euro hat, verklagte er die Bank auf Schadenersatz. Und die erlebte vor dem Landgericht eine Überraschung. Zum Artikel

Mit Eisenstangen und Flaschen: 40 Personen gehen auf Polizisten los

Bei einem gewalttätigen Angriff während eines Polizei-Einsatzes in Trier sind in der Nacht zu Freitag rund 40 Menschen unter anderem mit Eisenstangen und Glasflaschen auf Polizisten losgegangen. Mindestens fünf Beamte seien dabei verletzt worden, teilte ein Sprecher der Polizei am Morgen mit. Zwei Männer im Alter von 42 und 21 Jahren wurden in Gewahrsam genommen, weitere Personen sind flüchtig. Zum Artikel

Kichelcher, Kräppel, Berliner satt: Tipps und Rezepte zur uralten Fasnachtstradition

„S“iss Faasenacht, die Kichelcher genn gebackt“, singt die saarländische Narrenschar und verweist damit auf eine Tradition, die bis ins Mittelalter zurückreicht: vor der Fastenzeit in Schmalzgebäck zu schwelgen. Warum das so war und wie man Kräppel macht. Zum Artikel

Rund 100 Menschen in Parkhaus eingesperrt

Am Donnerstag waren rund 100 Menschen in einem Koblenzer Parkhaus eingeschlossen. Medienberichten zufolge gingen um kurz vor 16 Uhr bei der Polizei mehrere Notrufe ein von Menschen, die im Parkhaus des Einkaufszentrums Forum Mittelrhein festhingen. Die Ein-und Ausgänge seien versperrt gewesen. Zum Artikel

Prozess zu Bluttat in Oggersheim: Überlebender schildert den Angriff des Somaliers

Am Landgericht Frankenthal ist der Prozess gegen den Somalier fortgesetzt worden, dem die Staatsanwaltschaft zweifachen Mord und versuchten Mord vorwirft. Im Mittelpunkt stand gestern das Tatgeschehen rund um die Oggersheimer Drogeriefiliale. Zum Artikel

Tim Lobinger: gleichermaßen Vorbild und Reizfigur

Tim Lobinger war ein erfolgreicher Stabhochspringer, charakterstark und unbequem. Im Alter von 50 Jahren starb er. Zum Artikel