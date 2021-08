Einige personelle Probleme beschäftigen den Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern vor dem DFB-Pokal-Erstrundenspiel am Montag (20.45 Uhr, ARD, Sky, Liveblog auf rheinpfalz.de) gegen den klar favorisierten Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Rechtsverteidiger Dominik Schad (Probleme im Sprunggelenk) und Mittelfeldspieler Marlon Ritter (Muskelquetschung im Oberschenkel) fallen definitiv aus. Sie konnten in dieser Woche noch nicht mit der Mannschaft trainieren. Wieder im Training ist wie Mittelfeldmann Anil Gözütok auch Abwehrspieler Marvin Senger nach ausgeheilter Risswunde am Spann. „Gemeinsam und mutig“ – das steht für Senger mit Blick auf das geplante Vorgehen am Montag gegen den haushohen Favoriten im Vordergrund. In Senger hat FCK-Trainer Marco Antwerpen eine Option mehr für die Abwehrkette. „Vielleicht tut es ganz gut, mal aus der Underdog-Rolle zu agieren“, sagt Antwerpen mit Blick auf das Duell gegen den Bundesligisten.

Womöglich nur 5000 Fans erlaubt

Dass die Partie statt vor 20.000 nun nur vor 5000 Fans steigen werde, sei angesichts der Pandemielage zu erwarten, sagte FCK-Sprecher Stefan Roßkopf.