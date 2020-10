Der erste Schritt zu einer vollständigen Genesung ist getan. Dominik Schad, Außenverteidiger des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern, ist erfolgreich am linken Wadenbein operiert worden. Dieses hatte er sich vor eineinhalb Wochen in der Partie gegen den FC Ingolstadt gebrochen. Wie die Roten Teufel am Samstag mitteilten, wurde der Eingriff bei Schad bereits am Mittwoch vorgenommen. Am Freitag durfte der 23-Jährige das Krankenhaus verlassen.

Die weiteren Behandlungs- und Rehamaßnahmen sollen in den kommenden Tagen beginnen. „Der Zuspruch, den ich in den Tagen nach meiner Verletzung von Fans, Verein und meinen Mannschaftskollegen erfahren habe, war überragend“, sagte Schad. „Ich bin froh, dass die Operation so gut verlaufen ist und werde jetzt alles dafür tun, um schnellstmöglich zurückzukommen.“