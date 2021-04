In Paris ist mindestens ein Mensch in der Nähe eines Krankenhauses durch Schüsse getötet worden. Eine weitere Person sei am frühen Montagnachmittag verletzt worden, bestätigte die Polizei der Deutschen Presse-Agentur in Paris.

Der Vorfall hat sich demnach vor dem Henry-Dunant-Krankenhaus im 16. Arrondissement im Südwesten der Hauptstadt ereignet. Der Schütze war am Nachmittag noch auf der Flucht. Auf TV-Bildern war zu sehen, dass die Gegend um das Krankenhaus weiträumig abgesperrt wurde.

Die Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Der Sender Franceinfo berichtete, dass die Ermittler erst einmal von einer Art Abrechnung ausgehen. Eine Bestätigung dafür gab es aber zunächst nicht.

Der Verdächtige ist Berichten zufolge auf einem Motorroller oder Motorrad geflüchtet. Bei dem Toten soll es sich um einen Mann handeln, bei der verletzten Frau um eine Mitarbeiterin des Wachpersonals. Sie soll schwer verletzt worden sein.