Mann schießt auf Polizei und tötet sich selbst

Ein 67-Jähriger hat in Saarbrücken erst auf die Polizei das Feuer eröffent und sich dann selbst erschossen. Offenbar wollte die Polizei bei ihm Waffen sicherstellen. Zum Artikel

Zugunglück in Bayern: Mindestens vier Tote

Bei einem Zugunglück in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen sind mindestens vier Menschen gestorben, an die 60 wurden verletzt. Ein Regionalzug war entgleist. Zum Artikel

Kuseler Polizistenmorde: Anwalt erwartet Straffreiheit

Am 21. Juni beginnt der Prozess wegen der Polizistenmorde von Kusel. Der Verteidiger des jüngeren Angeklagten sieht bei seinem Mandanten nur eine geringe Schuld. Zum Artikel

Mindestlohn steigt auf 12 Euro

Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland steigt am 1. Oktober auf 12 Euro. Das beschloss der Bundestag am Freitag in Berlin. Zum Artikel

Demokratiefest: Polizei ermittelt

Nach den Ereignissen am Hambacher Schloss am Samstag des Demokratiefests verfolgt die Polizei Hinweise auf mögliche Straftaten. Gegendemonstranten hatten das Festgelände gestürmt und den Zugang zum Schloss blockiert. Zum Artikel

Windkraft-Ausbau geht nur schleppend voran

Mit großen Zielen ist die rheinland-pfälzische Landesregierung angetreten. Einen „Netto-Ausbau von 500 Megawatt Windkraft pro Jahr“ hatte sie angekündigt. Zwischen Januar und März 2022 wurde allerdings nur eine Windkraftanlage in Betrieb genommen. Woran liegt’s? Zum Artikel

Baldauf: Bezahlbarkeit von Strom ist eine soziale Frage

Der CDU-Landeschef ist dafür, die Laufzeit von Atomkraftwerken zu verlängern. Wo Christian Baldauf die Schwächen seiner Partei sieht und was das mit Fußball zu tun hat. Zum Artikel

Wann kommt der Sommer in die Pfalz?

Der Frühling war etwa zwei Grad zu warm. Landwirte müssen immer häufiger ihre Felder künstlich bewässern. Doch wie wird der Sommer? Und kann man aus der alten Bauernregel zum Siebenschläfertag ableiten, wie das Wetter wird? Christian Müller vom Büro „Klima-Palatina“ in Maikammer erläutert, was es damit auf sich hat. Zum Artikel

FCK-Torwart Raab wechselt zum HSV

Stammtorwart Matheo Raab (23) wechselt ablösefrei vom Fußball-Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern zum künftigen FCK-Ligarivalen Hamburger SV. Das haben beide Klubs am Freitagvormittag bekanntgegeben. Die Pfälzer haben nun in Sachen Torwart Handlungsbedarf. Zum Artikel