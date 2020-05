[Aktualisiert: 10.27 Uhr] Während einer Verfolgungsjagd durch Hettenleidelheim (Kreis Bad Dürkheim) und einige Nachbarorte hat die Polizei nach eigenen Angaben mehrere Warnschüsse abgefeuert. Die Beamten berichten: Am Dienstag kurz vor Mitternacht wollten sie in Hettenleidelheim einen Audi kontrollieren. Doch der Wagen raste davon, landete nach einer Irrfahrt über Feldwege und durch mehrere Dörfer aber wieder am Ausgangspunkt. Dort stiegen zwei Insassen aus und rannten davon, der Fahrer hingegen blieb sitzen.

Fahrer wollte nicht aussteigen

Und weil er sich auch von den Polizisten nicht zum Aussteigen bewegen ließ, gab ein Beamter die ersten beiden Warnschüsse ab. Weitere Schüsse auf die Reifen folgten, als der Fahrer mit seinem Audi erneut entwischen wollte. Als er auf einem Feldweg steckenblieb, krachte ein Streifenwagen in das Auto, dessen Fahrer nun festgenommen wurde. Den Angaben zufolge handelt es sich um einen 19-Jährigen aus Eisenberg, der Drogen genommen hatte.

Mitfahrer noch nicht ermittelt

Wer die beiden Mitfahrer waren, weiß die Polizei nach Angaben vom Mittwochmorgen noch nicht. Die Beamten sind aber zuversichtlich, dass sie die beiden bald aufspüren werden. Schließlich könnte der 19-Jährige jetzt seine Lage verbessern wollen, indem er verrät, wen er im Auto hatte. Und wenn Leute in solchen Situationen trotzdem schweigen, verraten oft ihre Handys, mit wem sie sich verabredet hatten.