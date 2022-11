Bei einer Schlägerei zwischen Jugendlichen sind am Donnerstagabend in Bexbach (Saar-Pfalz-Kreis) laut Zeugenaussagen auch Schüsse gefallen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, waren an der Auseinandersetzung zweier Gruppen zwischen 20 und 25 Jugendliche beteiligt. Ein Junge soll Prellungen und eine Schnittwunde am Oberkörper erlitten haben. Zum Einsatz kamen bei der Schlägerei laut den Beamten unter anderem eine Schreckschusspistole, eine Machete und ein Teleskopschlagstock. Aus der Pistole sollen mindestens drei Schüsse abgegeben worden sein.

Zwei Jugendliche gaben später den Beamten gegenüber an, dass sie von anderen unter Vorhalt einer Machete erpresst wurden. Sie sollten der Gruppe ihre Geldbeutel, Jacken und Handy aushändigen. Die Polizei habe mehrere Beteiligte ausfindig gemacht, wobei bei einem 17-Jährigen aus Neunkirchen das zuvor erpresste Diebesgut gefunden wurde. In einem Auto mit luxemburgischen Kennzeichen sollen die Polizei geringe Mengen an Betäubungsmitteln sichergestellt haben. Diese sollen die Beamten dem bereits tatverdächtigen 17-Jährigen und einem weiteren Jugendlichen zugeordnet haben. Bislang wurden laut Polizei mehrere strafrechtliche Ermittlungsverfahren wegen räuberischer Erpressung, gefährlicher Körperverletzung sowie wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Wer Hinweise zu der Auseinandersetzung machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Homburg unter der Telefonnummer 06841 1060 zu melden. Insbesondere wird der Fahrer eines weißen Wagens gesucht, der wegen der körperlichen Auseinandersetzungen auf der Bahnhofstraße in Bexbach anhalten musste.