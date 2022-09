Mit Schreckschusspistole und Konfettikanone im Gepäck hat am Samstagnachmittag ein Autokorso einer Hochzeitsgesellschaft in Neustadt den Verkehr für circa 20 Minuten lahmgelegt. Wie die Polizei mitteilt, waren etwa 20 bis 30 Autos gegen 14.30 Uhr in der Gartenstraße und Von-der-Tann-Straße unterwegs und blockierten diese. Teilnehmer haben laut Beamten mit einer Schreckschusspistole mehrere Salven in die Luft geschossen. Der Autokorso und die darauf folgende Polizeikontrolle sorgte für einiges Aufsehen. Die Polizei Neustadt ermittelt nun wegen Nötigung im Straßenverkehr und Verstoß gegen das Waffengesetz.