In Lebach im Kreis Saarlouis ist eine Frau offenbar durch die Kugel aus einer Softair-Pistole leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war die 32-Jährige am Samstagabend mit ihrer 35-jährigen Begleitung zu Fuß unterwegs, als zwei Männern in einem Auto an den Passanten vorbeifuhren. Laut Angaben der Polizei zielte der Beifahrer mit einer Pistole auf die beiden und gab vier Schüsse ab.

Eines der Geschosse habe die Frau an der Stirn getroffen und sie leicht verletzt. Ihr Begleiter blieb unverletzt. Das Auto sei nach den Schüssen zügig weggefahren. Die Polizei stellte nach eigenen Angaben am Tatort drei Softair-Kugeln sicher. Eine Beziehung zwischen den Passanten und dem Schützen habe die Polizei nicht feststellen können.