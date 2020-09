Weil er sich über eine mögliche Schwangerschaft seiner Freundin gefreut hat, hat ein 30-Jähriger laut Polizei in der Bad Dürkheimer Otto-Dill-Straße Schüsse aus einer Schreckschusspistole in die Luft abgegeben. Das wiederum hörten Zeugen und nahmen es zum Anlass, die Polizei zu alarmieren, die den Mann und seine 31-jährige Partnerin in der Wohnung antraf.

Atemalkoholtest verweigert

Sowohl die Waffe als auch die Munition wurden sichergestellt, weil der Mann betrunken war. Der 30-Jährige lehnte einen freiwilligen Atemalkoholtest aber ab. Laut Polizei waren weder Anwohner noch Passanten gefährdet. Das Ordnungsamt und die Waffenbehörde wurden informiert.