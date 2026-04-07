Ein 36-Jähriger hat am Freitagabend im Zentrum von Mutterstadt ( Rhein-Pfalz-Kreis) mit einer Schreckschusswaffe aus einem Fenster geschossen. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz und die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Dienstag in einer gemeinsamen Pressemeldung weiter berichten, hatte ein Anwohner gegen 21.50 Uhr die Polizei über den Vorfall informiert. Beim Betreten der Wohnung des Mannes fanden die Beamten dann nicht nur die Waffe, sondern auch 2,6 Kilogramm Cannabis, sechs Cannabispflanzen und zwei Mobiltelefone. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin eine Durchsuchung der Wohnung an. Waffe, Drogen, Pflanzen und Handys wurden sichergestellt. Laut Mitteilung wird gegen den 36-Jährigen nun wegen des Verdachts des Handels mit Cannabis in nicht geringer Menge sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.