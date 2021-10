Das Amtsgericht Mannheim hat Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in sechs Fällen gegen einen 27-jährigen türkischen Staatsangehörigen erlassen. Der Mann, der derzeit auf der Flucht ist, steht demnach in dringendem Verdacht, am 24. September gegen Mitternacht nach einem Streit mehrere Schüsse auf Personen vor einer Gaststätte im Mannheimer Stadtteil Waldhof abgegeben zu haben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll der 27-Jährige die Tat alleine ausgeführt haben. Alle sechs durch die Schüsse verletzten Personen sind Mitglieder einer lokalen Rockergruppierung. Der Tatverdächtige gehört nach Angaben der Staatsanwaltschaft zu keiner Rockergruppe. Der mutmaßlich Schütze war vom Tatort in einem Auto geflüchtet, das Fahrzeug wurde wenige Tage später in Eschborn bei Frankfurt entdeckt.