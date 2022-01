Die zweite Silvesternacht unter Corona-Bedingungen ist nach Polizeiangaben in Rheinland-Pfalz insgesamt ruhig verlaufen. Es gab aber auch Ausnahmen. „Landesweit betrachtet herrschte zum Jahreswechsel geringes bis mäßiges Besucheraufkommen im öffentlichen Raum“, berichtete das Innenministerium in Mainz in einer Bilanz am Samstagmorgen. Angesichts des Verkaufsverbots sei auch deutlich weniger Feuerwerk abgebrannt worden. Bei Kontrollen seien einzelne Verstöße gegen Kontaktbeschränkungen festgestellt worden. „Der Großteil der Bevölkerung hielt sich an die geltenden Corona-Beschränkungen“, berichtete das Polizeipräsidium Rheinpfalz. Völlig ruhig verlief die Silvesternacht dennoch weder für einige Polizisten noch für Feuerwehrleute und Rettungskräfte. Den Angaben zufolge wurden landesweit 43 Ermittlungsverfahren eingeleitet. In 27 Fällen ging es um Gewalt im öffentlichen Raum. Zwei Mal wurden Ermittlungen wegen der Nutzung gefälschter Impfausweise aufgenommen. Auch der eine oder andere Alkoholsünder hinter dem Lenkrad wurde bei Verkehrskontrollen ertappt.

In Wörth (Landkreis Germersheim) schoss ein Mann mit einer Schreckschusswaffe auf Polizisten, zwei Beamte wurden leicht verletzt. Die Einsatzkräfte mussten zudem zu zahlreichen Bränden ausrücken, darunter in Großlittgen (Kreis Bernkastel-Wittlich) wegen eines vergessenen Backofens. Ein Mensch wurde leicht verletzt, die Schadenshöhe war zunächst noch unklar. Einen Verletzten bei einem Küchenbrand meldete auch die Feuerwehr Ludwigshafen. In Frankenthal brannte es auf dem Balkon einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf die Wohnung übergriffen.

Darüber hinaus musste die Polizei wegen Sachbeschädigungen, Körperverletzungen und Beleidigungen einschreiten, wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz berichtete. Überwiegend hätten sich die Bürger vernünftig und umsichtig verhalten. Die Polizei Bitburg zog bei Schwerpunktkontrollen zum Thema Alkohol und Drogen im Straßenverkehr mehrere betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr. Wegen des Jahreswechsels waren deutlich mehr Polizisten im Einsatz, sie wurden von der Bereitschaftspolizei unterstützt, wie das Ministerium mitteilte.

Der Schwerpunkt der Kontrollen in Rheinland-Pfalz lag den Angaben zufolge bei der Einhaltung der Corona-Regeln. Bei 380 Personenkontrollen stellte die Polizei landesweit nach einer ersten Bilanz 46 Verstöße gegen die aktuelle Corona-Verordnung fest, davon 35 Fälle von Missachtung der Kontaktbeschränkungen. Das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen berichtete, dass sich der Großteil der Bevölkerung an die geltenden Corona-Beschränkungen gehalten habe. In Koblenz fielen den Beamten acht Menschen auf, die dem Spektrum der Kritiker der Corona-Maßnahmen zurechnet wurden und sich zum Teil mit Lichterketten behängt hatten.

Die Polizei Karlsruhe zeigte rund 250 Verstöße gegen die Alkohol-, Böller- und Verweilverbote an.

In Saarbrücken wurden Polizisten mit Steinen beworfen; zwei Beamte wurden leicht verletzt. Ein 19-Jähriger wurde als Tatverdächtiger ermittelt, er sei betrunken gewesen. Gegen ihn läuft den Angaben zufolge nun ein Strafverfahren. Gerufen worden waren die Polizisten wegen eines brennenden Weihnachtsbaumes auf einem öffentlichen Platz. Insgesamt habe es von Freitagabend bis Samstagmorgen 390 Einsätze gegeben, sagte ein Polizeisprecher in Saarbrücken. Überwiegend habe es sich um Ruhestörungen oder kleinere Körperverletzungen gehandelt.