Am Goerdelerplatz im Ludwigshafener Viertel Hemshof sind die Menschen am Montagabend durch Schussgeräusche aufgeschreckt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurden gegen 21.45 Uhr mehrere Schüsse auf der Straße gemeldet, außerdem sei laut Zeugenberichten mehrere Personen in Richtung Leuschnerstraße weggerannt. Die Schüsse kamen den Ermittlungen der Polizei zufolge wohl aus einer Schreckschusswaffe, dennoch gab es bei dem Vorfall eine Verletzte: Eine 22 Jahre alte Frau sei in Panik weggerannt und habe sich dabei leicht am Fuß verletzt.

Die Polizei ermittelt gegen Unbekannt wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Sie sucht weitere Zeugen: Wer etwas beobachtet hat, das relevant sein könnte, wird gebeten, sich unter Telefon 621/963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.