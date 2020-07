Mit einer Softair-Waffe hatten Unbekannte am Wochenende aus dem Auto heraus auf zwei Bewohner des Ankerzentrums in Lebach (Kreis Saarlouis) geschossen und eine 34-Jährige leicht an der Stirn verletzt. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe und ruft Zeugen auf, sich zu melden (0681/962-2133).

Laut Polizei war die 34-Jährige gemeinsam mit einem 31-Jährigen am Samstagabend zu Fuß in Richtung Ankerzentrum unterwegs, als ein weißer BMW seine Geschwindigkeit verlangsamte und der Beifahrer aus dem Seitenfenster mit einer Softair-Waffe auf die beiden aus dem Iran stammenden Bewohner des Ankerzentrums zielte. Er gab vier Schüsse ab. Das Fahrzeug entfernte sich dann zügig in Richtung des Verkehrskreisels in der Saarbrücker Straße. Die Frau wurde von einem Projektil an der Stirn getroffen und leicht verletzt.

Staatsschutz eingeschaltet

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. „Wir ermitteln im Moment noch in allen Richtungen“, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Derzeit sei unklar, ob die Attacke beispielsweise politisch oder rassistisch motiviert gewesen sei, ob es sich um eine Beziehungstat gehandelt habe oder ob es einen anderen Hintergrund gebe. Allerdings sei mittlerweile der Staatsschutz eingeschaltet, dies geschieht bei einem möglichen politischen Motiv.