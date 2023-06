Der Mordprozess gegen einen 57-Jährigen, der seine Ehefrau in Sembach erschossen haben soll, beginnt am Montag, 3. Juli, um 9 Uhr vor dem Landgericht Kaiserslautern. Acht weitere Termine sind bis Mitte August angesetzt, um herauszufinden, was sich genau am 23. Februar in Sembach abgespielt hat. Den Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft zufolge, hatte der Angeklagte an diesem Tag seiner Ehefrau in der Hauptstraße aufgelauert, absichtlich ihr Auto gerammt und sie anschließend mit 14 Schüssen getötet. Die Anklage lautet daher heimtückischer Mord in Tateinheit mit gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr. Als Motiv nimmt die Staatsanwaltschaft die Trennung der Eheleute an. Nachdem die Frau im Herbst 2022 ihren Gatten verlassen hatte, soll er den Entschluss gefasst haben, sie zu töten. Dazu soll er sich ohne waffenrechtliche Erlaubnis eine Schusswaffe besorgt haben. Unmittelbar nach der Tat hatte sich der 57-Jährige weitgehend geständig gezeigt, seither schweigt er.