Bei den am Mittwoch beginnenden Abiturprüfungen in Rheinland-Pfalz müssen alle Prüflinge Maske tragen. Die Landesschülervertretung kritisiert diese Regelung. Sie fordert stattdessen verpflichtende Tests für alle und Abstand zwischen den Schülern.

„Beim eigenen Abitur mehrere Stunden eine Maske tragen zu müssen, erschwert zum einen die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit massiv, zum anderen wäre es ein weiterer großer Nachteil, den dieser Jahrgang nun hätte“, heißt es in einer Pressemitteilung der Schülervertretung. Was beim Abitur in diesem Jahr gilt