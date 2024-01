[Aktualisiert 17.38 Uhr] Nach dem gewaltsamen Tod einer Schülerin an einer Schule in St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) nahe Heidelberg ist der mutmaßliche Täter gefasst worden. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 18-Jährige soll zuvor eine gleichaltrige Schülerin an dem Gymnasium getötet und dann die Flucht ergriffen haben. Er sei etwa zweieinhalb Stunden nach der Tat von Polizisten vorläufig festgenommen worden.

Die Polizei geht bislang von einer Beziehungstat aus. Der mutmaßliche Täter soll die Schülerin an dem Gymnasium mit einem Messer getötet haben. Der 18-Jährige war bei der Polizei nicht unbekannt. Bereits im November 2023 habe die Schülerin Strafanzeige gegen ihn wegen körperlicher Gewalt gestellt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am frühen Donnerstagabend mit. Abgesehen davon sei der Verdächtige strafrechtlich bislang nicht in Erscheinung getreten.

Nach der Tat war nach Polizeiangaben noch versucht worden, die Schülerin in der Schule zu reanimieren - erfolglos. Die Schule wurde evakuiert, die rund 650 Schülerinnen und Schüler wurden an einer Sammelstelle betreut oder von den Eltern abgeholt. Schwer bewaffnete Polizisten hatten nach der Tat die Schule durchsucht. Rettungskräfte sowie ein Hubschrauber waren im Einsatz, auch Notfallseelsorger und zwischen 15 und 20 Polizeifahrzeuge, die Kriminalpolizei und die Feuerwehr wurden nach dem Alarm an den Ort der Schule gezogen.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl hat den Angehörigen der getöteten 18-jährigen Schülerin in der Gemeinde St. Leon-Rot sein Beileid bekundet. „Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen und Freunden der verstorbenen Schülerin. Ihr Leid muss unermesslich sein“, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. „Mit seiner Tat hat ein Heranwachsender einen anderen Menschen mitten aus dem Leben gerissen. Dank intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei den flüchtigen Täter sehr schnell auffinden und festnehmen.“ Strobl dankte den Polizei- und Rettungskräften. „Der gesamten Schulgemeinschaft wünschen wir, dass sie dieses schlimme Ereignis bestmöglich verarbeiten können.“

Gefasst wurde der Tatverdächtige nach Angaben der Ermittler in Seesen (Kreis Goslar) in Niedersachsen. Der 18-Jährige habe zuvor, gegen 13.15 Uhr, einen Verkehrsunfall gebaut. Dabei sei er verletzt worden. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg beabsichtige, im Laufe des Freitags einen Haftbefehl gegen den Teenager beim Amtsgericht Heidelberg zu erwirken.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot angerückt. Foto: René Priebe/PR-Video Polizisten sperren den Bereich am Gymnasium ab. Foto: René Priebe/PR-Video Vor Ort ist auch ein Team von Notfallseelsorgern, die die Schülerinnen und Schüler betreuen. Foto: René Priebe/PR-Video Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz. Foto: René Priebe/PR-Video Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Foto: René Priebe/PR-Video Auch Spezialkräfte der Polizei sind im Einsatz. Foto: René Priebe/PR-Video Auch die Feuerwehr ist vor Ort im Einsatz. Foto: René Priebe/PR-Video Foto 1 von 7 Großalarm an Schule in St. Leon-Rot

Das betroffene Gymnasium wurde 1998 als Privatgymnasium Leimen mit einer Elterninitiative gegründet. Derzeit werden nach Angaben der Schule dort 685 Schüler von 85 Lehrkräften unterrichtet.

