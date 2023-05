Nach der Debatte um die Ludwigshafener Gräfenau-Grundschule, an der voraussichtlich 40 Kinder mangels ausreichender Deutschkenntnisse die erste Klasse wiederholen müssen, hat die CDU ihre Kritik an der Bildungspolitik des Landes verschärft. Die bildungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, Jenny Groß, sagte bei der Aktuellen Stunde am Landtag am Mittwoch: „Wann endlich fällt bei Ihnen Frau Hubig der Groschen, dass hier dringend Handlungsbedarf besteht? Wie viele Kinder sollen denn noch Klassenstufen wiederholen müssen, den vielen Unterrichtsausfall akzeptieren und wie viele Lehrkräfte den Personalausfall kompensieren müssen?“ Die CDU-Fraktion hatte die Aktuelle Stunde zum Thema „Massive Probleme an Schulen im Land – Recht auf Förderung für alle Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz ermöglichen“ beantragt. Es gehe, so Groß, nicht nur um die Gräfenauschule in Ludwigshafen. „Ich spreche über viele Schulen im Land, deren Schulleiter sich aus Angst vor Sanktionen nicht trauen an die Öffentlichkeit zu gehen, die aber mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben.“

Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) bezeichnete die aus ihrer Sicht pauschale Kritik am rheinland-pfälzischen Schulsystem als „unfair“. „Wir haben hervorragende Schulen“, sagte sie im Landtagsplenum und verteidigte die Schulpolitik der Ampelkoalition. Hubig und Redner der Regierungsfraktionen verwiesen auf schon bestehende Förderprogramme sowie andere Faktoren, mit denen Schulen allgemein zu kämpfen haben: die Auswirkungen der Corona-Krise sowie die Integration von 16.000 ukrainischen Schülerinnen und Schülern.