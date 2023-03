Angesichts des umfassenden Warnstreiks bei den öffentlichen Verkehrssystemen, zu dem die Gewerkschaften Verdi und EVG aufgerufen haben, können Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz am Montag unter Umständen zu Hause bleiben. Bei einem großflächigen Ausfall von Bussen und Bahnen aufgrund eines Streiks gelte grundsätzlich, „dass die Erziehungsberechtigten am Morgen entscheiden, ob der Schulweg für ihre Kinder noch zumutbar ist“, teilten das Mainzer Bildungsministerium und die Schulaufsicht am Freitag mit. Bei volljährigen Schülerinnen und Schülern liege die Entscheidung bei diesen selbst. Falls schulpflichtige Kinder aufgrund des Ausfalls öffentlicher Verkehrsmittel und in Ermangelung zumutbarer Alternativen nicht zum Unterricht kommen können, müsse die Schule informiert werden.

Schulen könnten außerdem in Abstimmung mit der Schulaufsicht und den für die Beförderung der Schüler zuständigen Stellen vor Ort „eigenständig entscheiden“, ob aufgrund des Streiks und seiner Folgen Unterricht möglich sei oder nicht.

Bayern und Baden-Württemberg haben wegen des Streiks die Präsenzpflicht an ihren Schulen aufgehoben, teilten die Kultusministerien am Freitag mit.