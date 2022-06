Panik am Berg: Wie 99 Pfälzer Schüler in Bergnot gerieten

Knapp 100 Schüler und acht Lehrer des Maxdorfer Lise-Meitner-Gymnasiums sind in Österreich aus Bergnot gerettet worden. Sie hatten offenbar eine Routenempfehlung aus dem Internet falsch eingeschätzt. Nun gibt es Kritik – aber auch Zuspruch. Zum Artikel

Auto fährt in Menschenmenge: Lehrerin tot, Schüler verletzt

In Berlin ist ein Fahrzeug in eine größere Menschenmenge gefahren. Eine Frau stirbt. Mehrere Menschen schweben in Lebensgefahr. Der Fahrer ist festgenommen worden. Ermittlungen laufen in alle Richtungen. Zum Artikel

50.000 Euro Schaden: In Glasfassade von McDonald“s gefahren

Ein 67-jähriger Mann ist am Dienstag gegen 13.30 Uhr mit seinem Mercedes in die Glasfassade der McDonald“s-Filiale in der Dürkheimer Bruchstraße gefahren. Zum Artikel

Offensiv-Allrounder Zolinski heuert beim FCK an

Der 1. FC Kaiserslautern hat an diesem Mittwoch seinen dritten Neuzugang präsentiert. Die Roten Teufel verpflichteten Ben Zolinski ablösefrei vom FC Erzgebirge Aue. Zum Artikel

Frühchen-​Pflegerin mit offener Tuberkulose

Lungen-Tuberkulose hat in Deutschland den Schrecken früherer Jahre verloren. Hochgefährdet bleiben im Fall einer Infektion jedoch Kinder bis maximal fünf Jahre, denen der wichtige Immunschutz gegen die ansteckende Krankheit fehlt. Fast 200 von ihnen sind nun in einem Speyerer Krankenhaus zu Kontaktpersonen geworden. Zum Artikel

Corona-Herbst: Was Experten empfehlen

Der Expertenrat der Bundesregierung zu Covid-19 glaubt: Im Herbst und Winter wird die Anzahl der Corona-Fälle wieder steigen. Der Rat macht daher Vorschläge, wie sich das Land dagegen wappnen kann. Zum Artikel

Ukrainischer Botschafter kritisiert Merkel

Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk hat Ex-Kanzlerin Angela Merkel für die Rechtfertigung ihrer Russland-Politik in 16 Jahren Regierungsverantwortung scharf kritisiert. Zum Artikel

Landauer Tafel verhängt Aufnahmestopp

Die Landauer Tafel ist für viele Menschen eine wichtige Einrichtung – und die Zahl der Bedürftigen steigt. Nun hat die Tafel einen Aufnahmestopp verkündet. Tafel-Vorsitzende Kerstin Baudisch erklärt warum. Zum Artikel

EU-Parlament für Verbot neuer Autos mit Verbrenner ab 2035

Im Kampf für mehr Klimaschutz will das EU-Parlament den Verkauf von Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035 verbieten. Zum Artikel