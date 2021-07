Horst Schneider, der Schöpfer des „Betzelieds“ des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern, ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Das hat die Initiative Leidenschaft – Fritz-Walter-Museum Kaiserslautern am Mittwoch mitgeteilt. Der in Gaiberg im Rhein-Neckar-Kreis lebende Bäckermeister kam durch die Erfolge des FCK in den 1950er Jahren zu seiner Leidenschaft für den Betzenberg und dessen Fußballer. Mit Fritz Walter war er später bis zu dessen Tod befreundet. Als Alleinunterhalter erfreute Schneider viele Menschen. Zusammen mit Fritz Walter als Ideengeber komponierte Schneider 1978 das auch im Stadion gespielte „Betzelied“ („Wenn am Wochenend’ die Massen ...“). Schneider textete und komponierte nach Angaben des Museums zudem rund 40 weitere FCK-Fan-Lieder.