Diese Kontaktbeschränkungen gelten ab Dienstag

Wer sich vom 28. Dezember an mit anderen Menschen treffen will, muss in Rheinland-Pfalz strengere Regeln beachten. Ein Überblick. Zum Artikel

Impfen: Schwere Nebenwirkungen extrem selten

Vor knapp einem Jahr wurden in Deutschland die ersten Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Immer wieder sorgen Berichte über Nebenwirkungen für Irritationen. Das steckt dahinter. Zum Artikel

Tierhandel: Was ist aus Löwenbaby Lea geworden?

Fast acht Wochen lang war ein weißes Löwenbaby das berühmteste Tier Landaus: Lea kam aus einer eher dubiosen Tierzucht. Auf dem Weg zu einem Privatgehege in Spanien verunglückte der Transporter. Das Tier fand Unterschlupf im Reptilium. Der Besitzer hofft auf ein Wiedersehen. Zum Artikel

Land fördert Zusatz-Busse weiterhin

Das Land Rheinland-Pfalz wird auch weiterhin zusätzliche Corona-Schulbusse finanzieren. Die Stadt Kaiserslautern hatte vor wenigen Tagen noch die auslaufende Förderung kritisiert. Zum Artikel

Tausende Rechnungen heimgeholter Touristen noch offen

Fast zwei Jahre nach der größten Rückholaktion in der Geschichte der Bundesrepublik zu Beginn der Corona-Pandemie sind noch viele Rechnungen nicht beglichen. Zum Artikel

Verzweifelte Suche nach PCR-Test

Einen Tag vor Heiligabend wird eine Haßlocher Familie vom Gesundheitsamt aufgefordert, bei ihrer Tochter einen PCR-Test machen zu lassen. Die Suche nach einer Teststelle wird zur Odyssee. Zum Artikel

Tresor an Heiligabend gefunden: Emerick und sein Schatz

Der sechsjährige Emerick aus Ingenheim liebt die Schatzsuche. Sein Vater schenkt ihm einen Metalldetektor. Doch mit diesem besonderen Fund hat wohl niemand gerechnet. Zum Artikel

Tankstellen-Mord: Anklage Anfang 2022 erwartet

Im Fall des Mitte September erschossenen Tankstellen-Kassierers in Idar-Oberstein verzögert sich die Anklage auf nächstes Jahr. Zum Artikel