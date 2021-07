Weil die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Kaiserslautern am dritten Tag in Folge unter dem Schwellenwert von 35 liegt, treten die am vergangenen Sonntag wirksam gewordenen Verschärfungen der Corona-Schutzmaßnahmen am Samstag, 31. Juli, 0 Uhr, wieder außer Kraft. Darüber informierte die Stadtverwaltung. Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sind dann wieder mehr als 350 Personen zugelassen, im Freien mehr als 500 Personen. Bei Veranstaltungen im Freien, die in einem Stadion oder einem Ort mit festen Sitz- oder Tribünenplätzen stattfinden, ist die Anzahl der Personen, die zeitgleich an der Veranstaltung teilnehmen, auf die Hälfte der sonst üblichen Besucherhöchstzahl beschränkt. Maximal sind 5000 Besucher zugelassen. Wie viele Zuschauer beim DFB-Pokalspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Borussia Mönchengladbach am 9. August im Fritz-Walter-Stadion zugelassen sind, wird kommende Woche entschieden, teilte die Stadt mit. Bei der Partie gegen Eintracht Braunschweig am ersten Drittliga-Spieltag waren 15.000 Zuschauer erlaubt.

15 Neuinfektionen in Stadt und Kreis

Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Stadt wurde vom Landesuntersuchungsamt am Donnerstag mit 19,7 angegeben, im Landkreis Kaiserslautern lag der Wert bei 18,6. Das Gesundheitsamt des Kreises meldet 15 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus, sieben in der Stadt und acht im Landkreis. Alle acht Infektionen im Kreis betreffen laut Landrat Ralf Leßmeister amerikanische Staatsangehörige.