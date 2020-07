Am Montagmorgen, kurz nach 7 Uhr, wurden eine 52-jährige Joggerin und ihr Jack-Russel Terrier auf einem Feldweg bei Dossenheim (Rhein-Neckar-Kreis) von einem Schäferhund angegriffen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Frau habe ihren eigenen Hund zum Schutz auf den Arm genommen, sodass der Angreifer mehrmals an ihr hochgesprungen sei und den Jack-Russel Terrier gebissen habe. Zufällig sei ein Streifenwagen vorbeigekommen. Laut Polizei setzten die Beamten zunächst Pfefferspray gegen den Schäferhund ein, was jedoch keine Wirkung gezeigt habe. Der Hund setzte seine Angriffe fort. Deshalb mussten die Polizisten den Angaben zufolge schließlich von der Schusswaffe Gebrauch machen und das Tier erschießen. Laut Polizei erlitt die Frau mehrere Schürf- und Kratzwunden, der Terrier Bissverletzungen an den Hinterläufen und der Hüfte. Der Halter des Schäferhunds sei der Polizei bekannt. Gegen ihn werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.