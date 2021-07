Das Unwetter hat auch Schäden angerichtet in der Wolfsschluchthütte des Pfälzerwald-Vereins Esthal. Die Wassermassen ließen den Breitenbach über die Ufer treten, die Fluten standen etwa 20 Zentimeter hoch im Keller, und das Zelt für die Außenbewirtung brach unter der Wasserlast zusammen. Der Schaden liegt nach Angaben des Pfälzerwald-Vereins im unteren vierstelligen Bereich. Dies treffe den Verein hart, denn die Wolfsschluchtshütte habe nach sechszehnmonatiger Schließung erstmals am vergangenen Wochenende wieder geöffnet. Trotz allem sei die Hütte am kommenden Wochenende wieder offen.