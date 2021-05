Der SC Magdeburg hat das Final Four der European League in der SAP-Arena gewonnen. Im Finale am Sonntagabend gab es einen 28:25 (15:8)-Sieg gegen die Füchse Berlin, die nach der Gala gegen die Rhein-Neckar Löwen am Samstag vor der Pause nicht in Tritt kamen, immer wieder am überragenden Torhüter Jannick Green scheiterten. Die Füchse kamen nur bis auf zwei Tore heran, zunächst beim 23:25. Michael Damgaard beseitigte mit dem Tor zum 26:23 drei Minuten vor Schluss alle Zweifel. Magdeburgs Rechtsaußen Tim Hornke macht ein klasse Spiel. Auch Füchse-Rechtsaußen Hans Lindberg erzielte sieben Tore. Der SCM gewann bereits beide Spiele in der Bundesliga. Dritter wurden bei dem Turnier die Rhein-Neckar Löwen.